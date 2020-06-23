Обокравшая солиста Uma2rman банда задержана в Подмосковье

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Банда из трёх человек, обокравшая дом солиста группы Uma2rman Владимира Кристовского, задержана в Московской области.

По данным РЕН ТВ, все участники преступной группы уже имеют судимости за кражу. При себе у них обнаружены несколько телефонов, 12 SIM-карт, около 20 наручных часов и ножи.

Как сообщал Кристовский, воры похитили у него ювелирные украшения на сумму 250 тысяч рублей. Сам он в это время находился с семьёй на даче. Преступники забрались в дом через окно на первом этаже.

По информации издания, Кристовский — не единственный, кого обокрали задержанные. Их жертвами также стали по меньшей мере ещё три частных дома. Общая сумма нанесённого бандой ущерба составляет более миллиона рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Батайске задержали членов преступной группировки, которая похищала людей и принуждала их к рабскому труду. Как установило следствие, в группе состояли четыре человека. Их жертвами были одинокие люди, которых они находили на дороге.