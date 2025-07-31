Нужен ленивый сад? Кореопсис вам поможет — посадил и забыл

Кореопсис — идеальный цветок для тех, кто любит яркие краски, но не хочет тратить много времени на уход. Эти солнечные ромашки цветут с июня до самых заморозков, не требуя особого внимания. Они прекрасно переносят жару, засуху и бедные почвы, продолжая радовать обильным цветением.

Существует около 100 видов кореопсиса, от карликовых (20 см) до высокорослых (до 1 м). Наиболее популярны мутовчатый и крупноцветковый виды с ярко-желтыми цветами. Растение предпочитает солнечные места, но выносит и легкую полутень. К почвам не требовательно — главное, чтобы не было застоя воды. Уход минимален: полив только в сильную засуху и обрезка отцветших соцветий для продления цветения. Кореопсис практически не болеет и не интересует вредителей. Прекрасно сочетается с другими засухоустойчивыми растениями — эхинацеей, рудбекией, декоративными злаками.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.