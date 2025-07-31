Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 05:47

Нужен ленивый сад? Кореопсис вам поможет — посадил и забыл

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кореопсис — идеальный цветок для тех, кто любит яркие краски, но не хочет тратить много времени на уход. Эти солнечные ромашки цветут с июня до самых заморозков, не требуя особого внимания. Они прекрасно переносят жару, засуху и бедные почвы, продолжая радовать обильным цветением.

Существует около 100 видов кореопсиса, от карликовых (20 см) до высокорослых (до 1 м). Наиболее популярны мутовчатый и крупноцветковый виды с ярко-желтыми цветами. Растение предпочитает солнечные места, но выносит и легкую полутень. К почвам не требовательно — главное, чтобы не было застоя воды. Уход минимален: полив только в сильную засуху и обрезка отцветших соцветий для продления цветения. Кореопсис практически не болеет и не интересует вредителей. Прекрасно сочетается с другими засухоустойчивыми растениями — эхинацеей, рудбекией, декоративными злаками.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

дачи
цветы
растения
сады
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог назвала условие, при котором суп может навредить организму
ВСУ расправились с жителями Селидово и их домашними животными
Врач раскрыла, можно ли навсегда избавиться от родимого пятна
Дачникам рассказали, как бороться с бесконтрольным выгулом собак соседями
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 31 июля 2025 года
Американские врачи помогли родиться «самому старому» в мире ребенку
Бизнес в РФ, мнение об СВО, риэлторство в Испании: как живет Ветлицкая
Жители шести городов Украины вышли на массовые протесты
Быстрая творожная запеканка: готовлю за 5 минут, остальное делает духовка
Врач поставила точку в споре, нужен ли ополаскиватель для рта
«Баба-яга» вместе с операторами гексакоптера «подлетела» после атаки «Юга»
«Мы недовольны»: Мальцев заявил о серьезных переменах в синхронном плавании
Диетолог развеяла миф о необходимости есть суп каждый день
Как бюджетно потопить авианосец США: адмирал и капитан перечислили способы
Наезд машины террористов на семью после атаки «Крокуса» назвали неслучайным
Названо главное условие возвращения западных компаний в Россию
Команда Трампа ввела беспрецедентные санкции против одной из стран
Названы опасные инфекции, подстерегающие людей в бассейне
Необычное изменение для водителей вступит в силу с 1 августа
Общественники призвали резко увеличить зарплаты участникам СВО
Дальше
Самое популярное
Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки
Общество

Как правильно солить огурцы на зиму: пропорции, советы и частые ошибки

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 29 июля: где сбои в России

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.