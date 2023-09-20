Нутрициолог раскрыла, какой овощ опасен для пожилых Нутрициолог Дубицкая назвала помидоры опасным овощем для пожилых

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Помидоры могут представлять опасность для здоровья пожилых людей, если употреблять их в большом количестве, предупредила нутрициолог Анастасия Дубицкая. В беседе с «Москвой 24» она пояснила, что в этом продукте содержится лектин, который мешает усвоению питательных веществ и витаминов.

В помидорах есть лектин, который может препятствовать усвоению питательных веществ и витаминов, в том числе нарушать стенку кишечника. То есть это вещество способно негативно влиять на пищеварительные процессы, — отметила эксперт.

Дубицкая напомнила, что в пожилом возрасте и так ухудшается всасывание различных питательных веществ, в связи с этим помидорами лучше не злоупотреблять. Кроме того, этот овощ может вызвать синдром раздраженного кишечника, хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), колики, хроническую усталость и артриты. При этом эксперт не советует полностью исключать томаты из рациона, поскольку в них содержаться полезные антиоксиданты и фолиевая кислота.

Следует контролировать дозировки. Например, есть помидоры раз в неделю, не чаще, — отметила нутрициолог.

Дубицкая добавила, что зимой от томатов лучше отказаться, так как их выращивают в неестественных условиях. В этот период лучше есть сезонные овощи, заключила эксперт.

Врач-терапевт Светлана Бурнацкая ранее напомнила, что осенью пожилым необходимо заботиться о здоровье, в том числе следить за рационом. По ее словам, люди в возрасте наиболее сильно уязвимы перед осенними изменениями погоды, они чаще подвержены простудным и вирусным заболеваниям.