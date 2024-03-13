Нутрициолог дала советы по борьбе с отеками Нутрициолог Черная: отказ от соленой пищи поможет в борьбе с отеками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отказ от соленой пищи поможет в борьбе с отеками, рассказала нутрициолог Ксения Черная. В разговоре со «Страстями» специалист подчеркнула, что проблема часто возникает из-за переизбытка в организме соли, которая вызывает задержку жидкости. Кроме того, важно пить достаточно воды. Можно отдать предпочтение минеральной или кокосовой.

Часто отеки можно наблюдать после потребления очень соленой пищи и при недостатке воды. В этом случае обезвоживанию сопутствует относительное повышение содержания солей, которое и вызывает задержку жидкости, — пояснила нутрициолог.

Также стоит исключить из рациона быстрые углеводы. К таким продуктам относятся сладости, мучные изделия, печенья. Массаж поможет активировать движение лимфы и предотвратит появление отеков. Кроме того, важно больше двигаться, регулярно делать разминку, высыпаться. Черная советует выявить причину возникновения отеков, чтобы устранить именно ее.

Врач-нефролог Михаил Алексеев предупредил, что обилие в рационе соленых продуктов может негативно отразиться на состоянии почек: им придется больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. Это чревато задержкой жидкости, отеками и повышением артериального давления.