Названы самые опасные для почек продукты Врач Елисеев: молочные продукты в большом количестве могут навредить почкам

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Молочные продукты в большом количестве могут навредить почкам, предупредил врач-нефролог Михаил Елисеев. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что из-за этого в урине может начать появляться кальций в больших концентрациях, что повысит риски развития мочекаменной болезни.

Как известно, молочные продукты — это источники кальция. Но, если употреблять их слишком много, кальций в больших концентрациях начнет появляться в урине. Это существенно увеличивает вероятность развития мочекаменной болезни, — пояснил врач.

Обилие в рационе соленых продуктов также негативно отразится на состоянии почек: им придется больше работать, чтобы вывести избыток натрия из организма. Это чревато задержкой жидкости, отеками и повышением артериального давления. Елисеев напомнил, что вред почкам наносит и алкоголь. Со временем повреждаются структуры органа, развивается хроническая почечная недостаточность. Кроме того, опасность представляет большое количество мяса в рационе, бананов, авокадо и различных видов масел.

Врач общей практики Никита Харлов ранее рассказал, что следует наладить режим питания и не переедать, чтобы избежать паралича желудка. По его словам, человеку рекомендуется съедать около 300–400 г пищи за один прием.