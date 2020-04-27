Новый КоАП ужесточит требования к камерам на дорогах

https://static.news.ru/photo/efa33c92-8806-11ea-a058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ужесточение требований к работе камер фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах станет главным нововведением в КоАП. Так, камеры не должны подвергаться какому-либо человеческому вмешательству.

Камеры должны быть размещены в установленном порядке, фиксировать нарушения в зоне своего обзора, делая это независимо от действий оператора или пользователя прибора. Утверждать единые требования к работающим на дороге камерам может только правительство РФ, сообщает ТАСС.

Также это касается размещения и применения камер, их обозначению на дорогах, порядка обработки получаемой информации и результатам фиксации нарушений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что штрафы с неправильно установленных устройств фото- и видеофиксации будут считаться недействительными. Такие поправки разрабатывает комитет по транспорту ГД совместно с Минтранспорта и МВД.