https://static.news.ru/photo/966955ac-2015-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Новосибирске игроки в Pokemon GO сообщили, что им предложили ловить покемонов в храме. Точка для тренировки появилась в Храме Архангела Михаила. Ловцы покемонов говорят, что администрация игры спонтанно выбирает места для поиска.

Прям на нём спот, хотя я думал на храмах после нам знакомых событий не ставят, — поделился игрок в Pokemon GO Денис с местными СМИ.

В 2017 году блогер Руслан Соколовский был приговорён к условному сроку за ловлю покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. Его обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Штраф в несколько десятков тысяч рублей или исправительные работы сроком до года грозит ловлю покемонов в чужой квартире. За подобные же действия, совершённые на границе или в храмах, игрока могут лишить свободы на два и три года соответственно, сообщал в 2016 году телеканал «Россия 24».

Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России во влиянии на американцев через игру Pokemon Go.