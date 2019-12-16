В Новосибирске игроки в Pokemon GO сообщили, что им предложили ловить покемонов в храме. Точка для тренировки появилась в Храме Архангела Михаила. Ловцы покемонов говорят, что администрация игры спонтанно выбирает места для поиска.
Прям на нём спот, хотя я думал на храмах после нам знакомых событий не ставят, — поделился игрок в Pokemon GO Денис с местными СМИ.
В 2017 году блогер Руслан Соколовский был приговорён к условному сроку за ловлю покемонов в одном из храмов Екатеринбурга. Его обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих.
Штраф в несколько десятков тысяч рублей или исправительные работы сроком до года грозит ловлю покемонов в чужой квартире. За подобные же действия, совершённые на границе или в храмах, игрока могут лишить свободы на два и три года соответственно,
Ранее NEWS.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на обвинения России во влиянии на американцев через игру Pokemon Go.
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