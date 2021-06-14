Новосибирский губернатор жёстко высказался о пожаре на АЗС

https://static.news.ru/photo/d990b62a-cd9a-11eb-a724-96000091f725_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников жёстко высказался о пожаре на АЗС, в результате которого пострадали 35 человек. Он также назвал одну из причин халатности владельцев заправки, пишет «АиФ».

По словам чиновника, основной причиной взрыва на АЗС стал тот факт, что после введения «пандемийных надзорных каникул» многие предприниматели восприняли их как «сезон бесхозяйственности и безответственности».

Губернатор поручил после инцидента проверить все АЗС на территории региона, а мэру Новосибирска дано поручение проверить все заправки города на предмет законности их размещения, особенно внутри жилых кварталов.

Кроме того, как добавляет РИА Новости, глава облминздрава Константин Хальзов рассказал, что в общей сложности по итогам пожара за медицинской помощью обратились 33 пострадавших, из них 17 госпитализированы, семь находятся в реанимации в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Происшествие случилось на Гусинобродском шоссе. Там на АЗС произошло возгорание, в результате которого взорвались резервуары с газом, автомобиль-газовоз и наземная газовая ёмкость.

Пожар перекинулся на соседние гаражи, где также происходила разгерметизация баллонов. По предварительной версии, причиной взрыва стало отсутствие заземления газовоза.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту пожара, который произошёл 14 июня на автозаправочной станции в Новосибирске.