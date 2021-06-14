СК завёл дело о пожаре на АЗС в Новосибирске

Следственный комитет РФ возбудил дело о пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске, на которой сегодня, 14 июня, произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Новосибирской области.
Уголовное дело
Ранее шесть человек получили ранения при возгорании на автозаправке в Новосибирске. Работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3. На текущий момент площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.
Позднее стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 16 человек.