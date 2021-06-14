СК завёл дело о пожаре на АЗС в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/c9475880-cd10-11eb-ab45-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил дело о пожаре на автозаправочной станции в Новосибирске, на которой сегодня, 14 июня, произошёл взрыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по Новосибирской области.

Уголовное дело завели по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Дальнейшие подробности расследования не уточняются.

Ранее шесть человек получили ранения при возгорании на автозаправке в Новосибирске. Работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3. На текущий момент площадь пожара составляет тысячу квадратных метров.

Позднее стало известно, что количество пострадавших увеличилось до 16 человек.