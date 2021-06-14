Площадь пожара на Новосибирской АЗС увеличилась

https://static.news.ru/photo/edeba55e-cd0d-11eb-bed4-96000091f725_660.jpg Фото: novosibka/vk.com

Площадь пожара на Новосибирской АЗС, где произошёл взрыв, увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам и потушить его нет возможности, пишет Mash.

Уточняется, что в пожарных гидрантах упало давление воды, а площадь возгорания увеличилась до 1000 «квадратов». Сотрудники МЧС готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.

Подчёркивается, что один из пострадавших сотрудников спасательной службы находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший отказался от госпитализации и вернулся к тушению пожара.

К экстренных службах ТАСС сообщили , что количество пострадавших увеличилось до 16 человек. Ранее отмечалось, что шесть человек получили ранения при возгорании на автозаправке в Новосибирске. Работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3.