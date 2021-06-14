Площадь пожара на Новосибирской АЗС увеличилась

Площадь пожара на Новосибирской АЗС, где произошёл взрыв, увеличивается. Огонь подобрался к капитальным гаражам и потушить его нет возможности, пишет Mash.
Уточняется, что в пожарных гидрантах упало давление воды, а площадь возгорания увеличилась до 1000 «квадратов». Сотрудники МЧС готовятся выводить личный состав, поскольку потушить пожар не получается.
Подчёркивается, что один из пострадавших сотрудников спасательной службы находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Второй пострадавший отказался от госпитализации и вернулся к тушению пожара.
К экстренных службах ТАСС