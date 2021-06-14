Шесть человек пострадали при взрыве на АЗС в Новосибирске

https://static.news.ru/photo/fa398e94-cd07-11eb-b350-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек получили ранения при возгорании на автозаправке в Новосибирске, сообщил РИА Новости представитель регионального управления МЧС.

Шесть человек обратились за медицинской помощью, четверо из них госпитализированы в ожоговый центр. Двое из них сотрудники МЧС, первыми прибывшие на ликвидацию пожара, — отметил представитель главка.

По его словам, работы по тушению ведутся с использованием лафетных стволов. Силы и средства стянуты по рангу номер 3.

Площадь пожара составляет более 500 квадратных метров, на горящей АЗС взрываются ёмкости с топливом. Другие подробности инцидента не уточняются.

Ранее в подмосковной Лобне эвакуировали несколько домов. Причиной стала угроза взрыва на ТЭЦ.