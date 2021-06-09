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Происшествия

В Лобне эвакуировано несколько домов из-за угрозы взрыва на ТЭЦ

21:47, 09 июня 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковной Лобне эвакуировано несколько домов. Причиной стала угроза взрыва на ТЭЦ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

По данным источника агентства, дома эвакуируют в микрорайоне Красная Поляна. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Также сообщается о том, что в районе улицы Текстильной, недалеко от места происшествия, полностью перекрыто движение. Люди вынуждены добираться до дома в обход. Сама зона происшествия полностью оцеплена, выставлены полицейские кордоны.

Ранее сообщалось, что три человека были ранены в результате взрыва гранаты в украинском Харькове.

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