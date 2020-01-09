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На территории некоторых городов Испании и Германии местные жители 9 и 12 января соответственно запланировали проведение манифестаций. На это время там будут введены ограничения по движению транспорта и повышенные меры безопасности. Об этом россиян предупредили представители Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве сообщили, что 9 января манифестация гражданских активистов пройдёт в Барселоне. Каталонцы будут выступать в поддержку курдов. Демонстрации ряда политических левых объединений ожидаются 12 января в Берлине. Во время...