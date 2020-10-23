Нижний порог возраста российской молодёжи могут повысить с 14 до 18 лет

https://static.news.ru/photo/8c3bc57c-15bc-11eb-97ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Авторы законопроекта о молодёжной политике обсуждают возможность во время доработки документа повысить нижний порог возраста молодёжи с 14 до 18 лет. С таким предложением, в частности, выступила Общественная палата.

По словам одного из авторов инициативы, первого зампреда Совфеда по социальной политике Александра Варфоломеева, в соответствии с Гражданским и Семейным кодексами, 14-летние граждане ещё подростки, а молодой возраст начинается с 18 лет.

Сейчас авторами законопроекта обсуждается, как это сделать лучше. Нам мой взгляд, лучше все-таки, чтобы указанные в законопроекте возрастные границы совпадали с Гражданским кодексом, — отметил он.

Варфоломеев отметил, что в настоящее время данный вопрос обсуждается, у некоторых соавторов законопроекта и депутатов есть иная точка зрения по данному вопросу. Так, во время доработки документа предлагается не повышать нижний порог, а, наоборот, изменить в действующие законодательные акты, регулирующие этот вопрос.

Сенатор добавил, что возможное повышение нижнего порога не окажет влияния на процедуру получения паспорта в 14 лет. Также для несовершеннолетних не появится никаких ограничений на участие в молодёжных движениях или в конкурсах за гранты, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, проект бюджета на 2021–2022 годы подразумевает сокращение финансирования молодёжной политики в РФ, однако раньше расходы увеличивались. Аналитики связали это с общим секвестром незащищённых статей и корректировкой приоритетов власти.