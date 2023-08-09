Никита Михалков рассказал о «человеческом зоопарке» в Европе Никита Михалков напомнил Европе о расистской выставке чернокожих в 1958 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Режиссер Никита Михалков

Российский режиссер Никита Михалков в своем Telegram-канале «Бесогон» сообщил о хороших взаимоотношения России и стран Африки. В связи с этим он напомнил о существовании в Европе расистской экспозиции чернокожих людей в 1958 году, где выходцы из Африки выставлялись рядом с обезьянами. По словам режиссера, это был настоящий «человеческий зоопарк» в цивилизованной стране.

Что касается взаимоотношений России и Африки, о которых в последние дни не утихают разговоры и не утихает беспокойство на Западе, я скажу только одно. В 1957 году СССР запустил на орбиту первый в мире искусственный спутник Земли. В 1958 году в Европе ещё существовал «человеческий зоопарк» с неграми, — написал Михалков.

Михалков рассказал, что бельгийское министерство колоний устроило в Брюсселе «конголезскую деревню», для чего туда доставили 700 жителей Конго, которых вырядили как дикарей.



Ранее Михалков сообщил об открытии выставки во французском Лувре, где представлена экспозиция византийских икон. Святыни, по его словам, были тайно вывезены с Украины в начале мая. Михалков выразил сомнение в том, что руководство крупнейшего художественного музея мира вернет реликвии на родину. Похожая судьба постигла бюст Нефертити, индийский бриллиант «Кохинур» и другие исторические ценности, заявил режиссер.



До этого стало известно, что Канада ввела санкции против продюсера Иосифа Пригожина, режиссера Никиты Михалкова и системы «Мир». Также санкции коснулись организации Михалкова — ООО «Бесогон», сообщил МИД Канады. Также в обновленный список рестрикций вошли актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян, певцы Филипп Киркоров, Тимати, Александр Скляр и Shaman, певицы Валерия и Юлия Чичерина, гендиректор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Среди организаций оказались «Мегафон», МТС, «Теле2», «Билайн», Тинькофф-банк, а также Московское общество казаков.