Михалков высказался об «украденных» Западом российских иконах Никита Михалков усомнился, что Франция вернет вывезенные с Украины иконы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российский режиссер Никита Михалков сообщил об открытии выставки во французском Лувре, где представлена экспозиция византийских икон. Святыни, по его словам, были «тайно вывезены с Украины в начале мая». Михалков выразил сомнение в том, что руководство крупнейшего художественного музея мира вернет реликвии на родину. Похожая судьба постигла бюст Нефертити, индийский бриллиант «Кохинур» и другие исторические ценности, заявил режиссер в своем Telegram-канале «Бесогон».

Никита Михалков подчеркнул, что «редчайшие иконы ранее принадлежали Российской империи». По его мнению, их «тайно вывезли с Украины под предлогом сохранности» и сейчас выставляют во французском Лувре.

Это редчайшие, выполненные в уникальной технике иконы VI–VII веков — самые ранние из сохранившихся, пережившие период иконоборчества, когда они уничтожались, а за их хранение казнили, — написал режиссер.

Михалков также напомнил, что в середине XIX века глава Русской духовной миссии в Иерусалиме епископ Порфирий получил эти иконы в дар от Синайского монастыря Святой Екатерины и привёз в Российскую империю.

Он отметил, что «Лувр обещает когда-нибудь иконы вернуть», и напомнил о судьбе других известных реликвий.

Индия не раз требовала вернуть бриллиант «Кохинур», украшающий корону британских монархов, много лет Греция требует от Лондона вернуть Розеттский камень, египтяне требуют от Берлина вернуть бюст Нефертити, а от Лувра — Дендерский зодиак, из Ирака в 2003–2004 годах было вывезено 130 тыс. артефактов, находящихся сейчас в США, вернуть их не удается. И это только малая часть того, что было украдено, причём под предлогом сохранности, — сообщил Михалков.

Ранее Никита Михалков заявил, что покинувшие Россию артисты уже не смогут вернуться на родину и вернуть себе прежние позиции, так как их места уже заняты молодыми талантами. Режиссер сообщил, что звезды-эмигранты «сами выгнали из себя страну» и прекрасно устроились за границей: «Дают концерты, записывают ролики с просьбой прийти их послушать, потратить деньги на билеты».