NEWS.ru признан лучшим среди российских СМИ на премии «Будем жить!» NEWS.ru получил премию «Будем жить!» за материалы о борьбе с онкологией

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Корреспондент NEWS.ru Елизавета Мележенкова на Всероссийской премии «Будем жить!»

Портал NEWS.ru удостоился первого места на Всероссийской премии «Будем жить!» Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!». Лучшими признаны журналистские работы о борьбе с онкологией. Награждение прошло 4 февраля в Государственном Кремлевском дворце в рамках торжественной церемонии, посвященной Международному дню борьбы против рака.

Статьи портала NEWS.ru победили в конкурсе журналистских работ в рамках премии «Будем жить!». <...> Премия «Будем жить!» является символом чистой веры, надежды и борьбы с болезнью, — говорится в письме президента Ассоциации Ирины Борововой.

Второе место получило издание «Известия», третье досталось журналистам ВГТРК.

В церемонии приняла участие корреспондент NEWS.ru Елизавета Мележенкова, автор видеорепортажа о борьбе с саркомой — онкологическим заболеванием, которое поражает костные и хрящевые ткани. Ролик опубликован на YouTube-канале NEWS.ru.

Ранее врач-онколог, глава химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Михаил Федянин рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта, однако такие симптомы появляются, когда болезнь перешла от первой стадии к следующей. Он призвал проходить регулярные обследования, например в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.