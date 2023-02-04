Онколог рассказал, как можно распознать у себя рак Онколог Федякин: самостоятельно определить рак можно при опухолях на коже и молочных железах

Фото: shutterstock

Самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта, однако такие симптомы появляются, когда болезнь перешла от первой стадии к следующей, рассказал РИА Новости врач-онколог, глава химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Михаил Федянин. Он призвал проходить регулярные обследования, например в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.

Самостоятельно определить у себя онкологическое заболевание можно при опухолях визуальных локализаций — к примеру, молочные железы, яички, кожные покровы, слизистая ротовой полости, — сказал специалист.

Онколог посоветовал также обращать внимание на ряд общих симптомов, таких как необъяснимое снижение веса, утомляемость, снижение гемоглобина, нарушение пищеварения, кашель, одышка, наличие новообразований и другие.

Федянин сообщил, что при некоторых опухолях есть частные этиологические факторы: при меланоме — облучение кожи солнечным светом, при раке легкого — курение, при гепатоцеллюлярном раке — вирусный гепатит. Но даже среди перечисленных заболеваний есть значимая доля пациентов без факторов риска.

Диетолог Светлана Бронникова ранее рассказала, что россиянам зимой не хватает витамина D, уровень которого резко падает из-за снижения солнечной активности. Эксперт добавила, что жителям России не хватает и других витаминов, дефицит которых также испытывают жители северной части Европы. Она пояснила, что речь идет о витаминах А и С, витаминах группы B, никотиновой кислоте.