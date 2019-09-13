https://static.news.ru/photo/9b08ba3a-d579-11e9-b682-fa163e074e61_660.jpg Александр Невзоров Фото: скриншот youtube.com/Александр Невзоров

Журналист Александр Невзоров прокомментировал News.ru скандал вокруг футурологического романа «Дилер реальности» болгарского писателя Николаса Димитрова. Он считает, что воспринимать сказанное в книге всерьёз могут только очень глупые и невежественные люди.

Невзоров подчеркнул, что священнослужители активно отреагировали на книгу в силу того, что плохо ориентируются в пространстве, а «их профессией является невежество». По словам журналиста, описанный в книге сценарий в принципе невозможен.

Людям более осведомлённым не стоит беспокоиться по этому поводу. Ведь сами попы занимаются фантазиями, они всерьёз относятся к фэнтези и сами себя считают персонажами фэнтези, и у них есть верховное божество из древнееврейских фэнтези. Они живут в другой реальности. Это их право, их такое хобби, заработок, — сказал Невзоров в беседе с News.ru.

Ситуацию с «Дилером реальности» оценил также депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов. Он уверен, что ничего общего с христианством и его будущим роман не имеет.

Нет ничего более современного, чем вера. То, что сейчас модно, может через пару лет оказаться безвозвратно вышедшим в тираж. А вера — ценности вечные, они всегда будут современными. Любой критик веры умрёт и признает своё поражение, — заявил парламентарий.

По сюжету книги болгарского писателя Николаса Димитрова верующие люди посещают специальные будки-исповедальни, где несут службу виртуальные священники. Также главный герой создаёт первую в мире цифровую религию, чьи адепты могут перенести свою личность и сознание в облако или блокчейн, обретая своеобразное цифровое бессмертие.

Ранее News.ru писал, что протоиерей Русской православной церкви Всеволод Чаплин выступил против цифровизации и консьюмеризации православия.