https://static.news.ru/photo/966f8b6e-4119-11ea-8e0f-fa163e074e61_660.jpg Александр Невзоров Фото: NevzorovAG/twitter.com

Журналист Александр Невзоров заявил, что протоиерей Всеволод Чаплин вёл двойную жизнь. По его словам, священник писал фантастику под псевдонимом Аарон Шмайер. Его книги были удостоены нескольких литературных премий.

Чаплин и фантаст-извращенец Шмайер — это одно и то же лицо. Он писал о себе: «Вот я сюда пришло, я интерсексуал, я могу быть и садо- и мазо-, и гомо- и гетеро-, и педо- и некро-. Его герои сладострастно примеряют лифчики и красят глаза, — заявил артист в своём видеоролике, который был опубликован в Twitter.

В конце ролика Невзоров поинтересовался, какую фамилию напишут на иконе священника, если РПЦ решит его канонизировать.

Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что он сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и он больше не пришёл в сознание.

Как писал NEWS.ru, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина. В своём Instagram музыкант посвятил священнику, с которым у него был конфликт, стихотворение.