Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина.
В своём Instagram музыкант посвятил священнику, с которым у него был конфликт, стихотворение. Ранее Чаплин обещал Шнурову, что тот попадёт в ад, если продолжит использовать мат в своих песнях.
Желал расправ, где видел грех, и угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, но умер всё же раньше тех, кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, почтят его в тиши минутой, и дальше побегут грешить, — написал Шнуров.
Как писал NEWS.ru ранее, священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что Чаплин сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и больше не пришёл в сознание.
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