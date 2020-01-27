https://static.news.ru/photo/f72dd606-4081-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть протоиерея РПЦ Всеволода Чаплина.

В своём Instagram музыкант посвятил священнику, с которым у него был конфликт, стихотворение. Ранее Чаплин обещал Шнурову, что тот попадёт в ад, если продолжит использовать мат в своих песнях.

Желал расправ, где видел грех, и угрожал он божьей карой. Был он не то, чтоб очень старый, но умер всё же раньше тех, кому грозил он смертью лютой. Что прошлое уж ворошить, почтят его в тиши минутой, и дальше побегут грешить, — написал Шнуров.

Как писал NEWS.ru ранее, священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин умер на 52-м году жизни. Прихожане рассказали, что Чаплин сидел на лавочке у храма, ему неожиданно стало плохо и больше не пришёл в сознание.