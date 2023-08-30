Невролог развеяла миф об иглоукалывании Невролог Насонова: эффективность иглоукалывания не была доказана

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Убеждение, что иглоукалывание может стать полноценной заменой методам доказательной медицины, является мифом, заявила врач-невролог Татьяна Насонова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что эффективность акупунктуры не была доказана, кроме того, сделать это практически невозможно.

Проблема в том, что методы иглотерапии сложно проверить. Обычно в рандомизированных контролируемых исследованиях сравнивают эффект от изучаемого препарата и пустышки, которая полностью повторяет первый. Но невозможно создать плацебо-методику, которая точно повторяла бы акупунктуру, — пояснила невролог.

Она напомнила, что иглотерапия не признана как способ лечения с высоким уровнем доказательности ни в России, ни в Европе, ни в США. При этом врач отмечает, что иглоукалывание может быть эффективно при болевых синдромах, например, при поражении лицевого нерва, если параллельно пациент будет принимать препараты и заниматься специальной гимнастикой. В качестве монотерапии акупунктура не используется, уточнила специалист.

Доходит до абсурда, когда пациент отказывается от препаратов от нейродегенеративных заболеваний в пользу иглотерапии. В конце мы получаем не историю об излечении, а человека с сильнейшими когнитивными нарушениями, которых можно было избежать, — заключила Насонова.

Врач превентивной медицины Станислав Нестерович ранее предупредил, что некоторые народные методы лечения могут оказаться неэффективными и даже опасными. По его словам, лечение травами, апитерапия, иглоукалывание и бани при остром течении болезни могут привести к тяжелым последствиям.