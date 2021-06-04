Невролог рассказал о ежегодном снижении уровня интеллекта в обществе

https://static.news.ru/photo/f25fef1a-c5aa-11eb-8448-96000091f725_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов рассказал о ежегодном уровне снижении интеллекта в обществе. Доктор считает, что человечеству стоит задуматься о ментальном здоровье для дальнейшего развития цивилизации, пишет «Ридус».

С таким заявлением Пирадов выступил на ПМЭФ во время сессии «Наука и жизнь. Грани человечности». Специалист отметил, что люди, родившиеся с 1930 по 1980 годы имеют уровень IQ на 20% выше, чем те, кто родился позже. Также врач считает, что большая часть людей в современном мире к 85 годам будет страдать болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией.

Пирадов резюмировал, что здоровое поколение в итоге получить можно, но оно ничего из себя не будет представлять.

Как сообщалось ранее, помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, считает Орешкин, где есть «монотонный умственный труд».