Невролог рассказал о ежегодном снижении уровня интеллекта в обществе

Директор ФГБНУ «Научный центр неврологии» Михаил Пирадов рассказал о ежегодном уровне снижении интеллекта в обществе. Доктор считает, что человечеству стоит задуматься о ментальном здоровье для дальнейшего развития цивилизации, пишет «Ридус».
С таким заявлением Пирадов
Пирадов резюмировал, что здоровое поколение в итоге получить можно, но оно ничего из себя не будет представлять.
Как сообщалось ранее, помощник президента России по экономическим вопросам Максим Орешкин назвал профессии, которые может заменить искусственный интеллект. Это те сферы работ, считает Орешкин, где есть «монотонный умственный труд».