Невролог подсказала, как бороться с «любовной» бессонницей Врач Демьяновская посоветовала ложиться спать до 23:00 при «любовной» бессоннице

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При «любовной» бессоннице лучше всего ложиться спать до 23:00, посоветовала врач-невролог Екатерина Демьяновская. В разговоре с LIFE.ru специалист подчеркнула, что, если засидеться со смартфоном до глубокой ночи, уснуть будет намного тяжелее.

Ложиться спать лучше до 23:00 — именно в это время в организме начинает активно вырабатываться основной гормон сна — мелатонин. Пик синтеза мелатонина приходится на временной промежуток с 23:00 до 03:00. Поэтому, если засидеться со смартфоном или телевизором до глубокой ночи, заснуть будет намного сложнее, — пояснила врач.

Бессонница, появляющаяся из-за сильных переживаний на фоне влюбленности, проходит самостоятельно. В связи с этим невролог рекомендует лишний раз не волноваться. Обычно проблема может сохраняться до трех месяцев. Чтобы наладить режим сна на пике влюбленности, можно разработать ритуалы подготовки к отдыху. Например, выходить по вечерам на прогулку, принимать теплые ванны с травами, проветривать комнату. Помочь может и ведение дневника. В него Демьяновская советует записывать все волнующие и тревожные мысли.

Мнемонист Николай Ягодкин ранее рассказал, что люди в состоянии влюбленности начинают хуже мыслить. Эксперт подчеркнул, что это связано с преобладанием эмоциональной составляющей над рациональной.