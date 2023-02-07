Невролог перечислила продукты, вызывающие мигрень Невролог Василенко: мигрень могут вызвать продукты с кофеином, сыр и алкоголь

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Головные боли могут вызвать напитки с кофеином, такие как кофе, чай или кола, рассказала РИАМО невролог Марина Василенко. По ее словам, мигрень могут спровоцировать и продукты, содержащие тирамин. Речь идет о сырах, оливках, квашеной капусте и чайном грибе. Помимо того, основным источником этого вещества является алкоголь, поэтому его употребление также способно вызывать головные боли, уточнила врач. Особенно это относится к красному вину, шампанскому и виски, в этих напитках содержатся дубильные вещества, которые являются триггером для людей с мигренью, подчеркнула она.

Продукты с содержанием тирамина — бри, голубой сыр, чеддер, горгонзола, пармезан, моцарелла, оливки, квашеная капуста, чайный гриб. Тирамин образуется при расщеплении белков в процессе старения продуктов. То есть чем «старше» еда, тем больше в ней тирамина. Его роль в появлении мигрени спорна, и все же врачи считают, что тирамин может вызвать повышение артериального давления, расширять сосуды головного мозга, — уточнила Василенко.

Невролог добавила, что мигрень также могут вызвать продукты с бета-фенилэтиламином, например шоколад, потому что он расширяет кровеносные сосуды. Спровоцировать приступ головной боли может соленая еда и продукты с глутаматом натрия — это снеки, соусы, сосиски и колбасы. Эксперт уточнила, что отказываться от всех перечисленных продуктов в срочном порядке не нужно. По ее словам, следует наблюдать, какие из них способны вызвать мигрень, и только в том случае исключать их из рациона.

Терапевт Анастасия Московченко ранее рассказала, что мигрень отличается от обычной головной боли продолжительными приступами — до нескольких суток, а также светобоязнью, тошнотой, рвотой и спутанностью сознания. По ее словам, боль при мигрени усиливают любые внешние раздражители, поэтому пациентам приходится лежать в затемненной комнате в абсолютной тишине.