Россиянам объяснили, как отличить мигрень от обычной головной боли Терапевт Московченко: мигрень отличается от обычной головной боли многодневными приступами и светобоязнью

Мигрень отличается от обычной головной боли продолжительными приступами — до нескольких суток — а также светобоязнью, тошнотой, рвотой и спутанностью сознания, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Анастасия Московченко. По ее словам, боль при мигрени усиливают любые внешние раздражители, поэтому пациентам приходится лежать в затемненной комнате в абсолютной тишине.

При мигрени головная боль очень выраженная, интенсивная, может отдавать в глаз, глазницу, в ухо. Приступы продолжаются от нескольких часов, до нескольких суток. Как правило, возникает светобоязнь. тошнота, рвота, спутанность сознания. Диагностировать мигрень и назначать препараты может только невролог. Больные с мигренью обычно лежат в затемненной комнате в абсолютной тишине, боль усиливают любые внешние раздражители, — добавила Московченко.

Ранее врач-невролог Виктория Квилинская рассказала, что после перенесенного сотрясения мозга могут быть осложнения в виде изменения характера. Она напомнила, что признаками сотрясения мозга прежде всего являются потеря сознания, головная боль, головокружение, тошнота, потеря памяти.

По ее словам, сотрясение делится на три степени. Первая — это легкий обморок, после которого уже через 20 минут человек чувствует себя нормально. При второй степени дольше 20 минут сохраняется плохое самочувствие с периодической потерей сознания и рвотой. При третьей степени наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени с потерей памяти.