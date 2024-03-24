«Невосполнимая утрата»: директор группы «Пикник» о гибели помощницы Директор группы «Пикник» назвал незаменимой помощницу, погибшую в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Супруг помощницы группы «Пикник» Екатерины Кушнер, погибшей при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, опознал ее тело, сообщил NEWS.ru директор коллектива Юрий Чернышевский. Он назвал это невосполнимой утратой. По словам Чернышевского, Кушнер была незаменимым человеком.

Екатерину опознал ее муж. И ее гибель — это тот самый случай, когда употребляется фраза «невосполнимая утрата». Она была незаменимым человеком для команды, — заявил он.

Чернышевский добавил, что Кушнер была не только его помощницей, но и другом, с которым они общались долгие годы. Он назвал ее очень светлым человеком. Директор «Пикника» отметил, что на нее всегда можно было положиться. По словам Чернышевского, произошедшее в «Крокус Сити Холле» является большой трагедией.

Ранее в пресс-службе группы «Пикник» сообщили о гибели Екатерины Кушнер во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Музыканты не смогли связаться с ней после произошедшего, они надеялись, что женщине удастся спастись.

Также ранее рок-группа «Пикник» опубликовала обращение лидера коллектива Эдмунда Шклярского к родственникам пострадавших и погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что нет таких слов, которые могли бы утешить людей и воскресить погибших.