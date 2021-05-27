Нескольким европейским авиакомпаниям разрешили летать в РФ в обход РБ

https://static.news.ru/photo/5bf4859a-bf0b-11eb-980b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько авиакомпаний из Европы получили от российских властей разрешение на полёты в Россию по новому маршруту в обход границ Белоруссии. Об этом пишет Financial Times.

По информации журналистов, проблем с новыми маршрутами не возникло у нидерландской KLM и британской British Airways. Информации о других перевозчиках в материале не приводится .

26 мая компания AirFrance отменила рейс в Москву. Борт должен был вылететь из Парижа, но перевозчик не получил согласование от российских властей на новый маршрут. Днём позже по аналогичным причинам был отменён вылет рейса из Вены в Москву компании Austrian Airlines. В Росавиации отказались комментировать эту тему, но рассказали NEWS.ru, что сейчас власти оценивают ситуацию.

Самолёты многих европейских авиакомпаний перестали летать над белорусским воздушным пространством после инцидента в минском аэропорту 23 мая, когда самолёт ирландской авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер сопровождал белорусский истребитель. Причиной вынужденной посадки стала информация о якобы находящейся бомбе на борту. Информация о бомбе не подтвердилась. На борту находился автор оппозиционного белорусским властям Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега. Их сняли с рейса и задержали. Позже Сапега была арестована на два месяца. Обвинение девушке ещё не предъявлено.