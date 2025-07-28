Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 20:19

Неприхотливые и шикарные: 7 лучших многолетников для дачника-новичка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Начать ухаживать за дачными растениями проще, если выбрать неприхотливые многолетники. Они не требуют особого ухода, быстро приживаются и украсят участок яркими цветами. Эти растения отлично подойдут тем, кто только осваивает садоводство.

Вот топ-7 простых и выносливых многолетников для начинающих:

  1. Хоста — тенелюбивое растение с красивой листвой.

  2. Флокс метельчатый — долго цветет яркими соцветиями.

  3. Астильба — эффектные цветы и неприхотливость в уходе.

  4. Пионы — крупные красивые цветы, которые живут долго.

  5. Лаванда — ароматное растение, устойчивое к засухе.

  6. Эхинацея — яркий цветок, полезный для здоровья.

  7. Яснотка — теневыносливый куст с нежными цветками.

Эти растения выносливы, устойчивы к погоде и болезням, что делает их идеальными для новичков.

Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.

сады
дачи
растения
цветы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России
Звезда «Фишера» раскрыл, уступает ли Иван Янковский своим родственникам
Эксперт усомнился в введении пошлин против России от США
Поножовщина от романтика и изнасилование в колонии: дикие ЧП за день
Миллионер не выжил после нападения разъяренного слона
Жертв домашнего насилия научат давать сдачу
В Петербурге запретили мигрантам садиться за баранку такси
В Кабардино-Балкарии спасатели эвакуировали альпинистов после камнепада
В Казахстане нашли фрагменты пропавшего военного вертолета
Жених в дырявых трусах: сельчанка залетела от зэка после изнасилования
Российская пенсионерка отдала аферистам 20 золотых слитков
Алкоголизм и публичные оскорбления: все о скандале Кудрявцевой с мужем
Танец жениха с друзьями обернулся арестом
Раскрыта роль стран НАТО в атаках украинских БПЛА на Россию
Цены на бензин в РФ взлетят в августе? Что будет, если экспорт запретят
«Играет с Россией в ультиматумы»: Медведев напомнил Трампу о двух вещах
Власти рассказали, смогут ли жильцы дома в Астрахани вернуться в квартиры
Солист «Иванушек International» открестился от брака с новой возлюбленной
«Искреннее желание»: Эрдоган хочет принять встречу Путина и Зеленского
Patriot разнесли на разгрузке, интимная тайна Зеленского: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.