Неприхотливые и шикарные: 7 лучших многолетников для дачника-новичка

Начать ухаживать за дачными растениями проще, если выбрать неприхотливые многолетники. Они не требуют особого ухода, быстро приживаются и украсят участок яркими цветами. Эти растения отлично подойдут тем, кто только осваивает садоводство.
Вот топ-7 простых и выносливых многолетников для начинающих:
Хоста — тенелюбивое растение с красивой листвой.
Флокс метельчатый — долго цветет яркими соцветиями.
Астильба — эффектные цветы и неприхотливость в уходе.
Пионы — крупные красивые цветы, которые живут долго.
Лаванда — ароматное растение, устойчивое к засухе.
Эхинацея — яркий цветок, полезный для здоровья.
Яснотка — теневыносливый куст с нежными цветками.
Эти растения выносливы, устойчивы к погоде и болезням, что делает их идеальными для новичков.
Ранее также сообщалось, что есть список растений, которые запрещено садить на даче. Их появление в вашем саду может обернуться штрафом или даже тюремным сроком.