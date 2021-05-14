Непогода лишила электричества 81 тысячу жителей двух регионов России

https://static.news.ru/photo/09593084-b5dc-11eb-8fb8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жители Нижегородской и Костромской областей остались без света из-за ураганного ветра с дождём и грозами. Всего электричества лишились 81 тысяча человек, сказано на сайте Минэнерго РФ.

В Костромской области из-за грозы и сильного ветра происходят отключения в электросетях, <...> без электроснабжения остаются около 30 500 человек... В Нижегородской области без электроснабжения остаются около 50 600 человек, — сказано в сообщении.

Порывы ветра в регионах достигали 20 метров в секунду. В Костроме аварийную ситуацию исправляют 66 спасательных бригад, под Нижним Новгородом восстанавливают сети 47 бригад.

МЧС в Нижегородской области придётся восстановить электричество в домах, которые потребляют около 8,2 МВт, такой же объём в Костромской области.

Задолженность жителей РФ за электроэнергию в первом квартале текущего года выросла на 11%, до 73,9 млрд рублей. Об этом сказано в отчёте первого зампреда правления Центра финансовых расчётов (ЦФР) Дмитрия Чернова.