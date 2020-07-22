Немецкие СМИ не оценили действия Зеленского при ситуации в Луцке

https://static.news.ru/photo/14c810ec-cba5-11ea-a325-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Выполнение президентом Украины Владимиром Зеленским требования мужчины, захватившего автобус с пассажирами в Луцке, может спровоцировать подражателей террориста, считают обозреватели немецких средств массовой информации.

Ранее Зеленский согласился выполнить требования злоумышленника, который хотел, чтобы украинский лидер обратился в Facebook к гражданам с призывом посмотреть фильм «Земляне» (2005) о жестоком обращении с животными.

В частности, издание Merkur назвало просьбу террориста безумной.

Украинский президент Владимир Зеленский, в самом деле, выполнил безумную просьбу удерживающего заложников. В Facebook он призвал посмотреть весьма шокирующий фильм «Земляне», однако немедленно стёр видео после освобождения заложников, — пишет Merkur.

Журналисты портала Klamm.de сообщили, что многие опасаются реакции подражателей террориста из числа сторонних наблюдателей на выполнение Зеленским, который занимает пост президента только в течение года, требований захватчика — это может спровоцировать их.

Как отмечает РИА Новости, ряд крупных немецких СМИ, таких как Spiegel, Die Welt и BILD, обошли вниманием выполнение Зеленским требования захватившего заложников мужчины, но упоминают о том, что он лично переговорил с преступником.

Злоумышленник захватил автобус с 20 заложниками с утра 22 июля 2020 года. Он позвонил в полицию и представился как Максим Плохой. Как сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, было установлено, что это не настоящее имя мужчины. Выяснилось, что заложников захватил Максим Кривош, родом из России, дважды судимый за тяжкие преступления. Мужчина сообщил, что вооружён и имеет при себе взрывные устройства. С ним вели переговоры, в ходе которых удалось выяснить его требования для освобождения заложников.

Как писал NEWS.ru ранее, глава МВД Украины Арсен Аваков назвал хорошим фильм, о котором говорил захвативший заложников в Луцке, и поблагодарил президента страны за его решение выполнить требование террориста.