Немец останется под арестом в России за тяжкое преступление с мармеладом Немцу продлили арест в Петербурге из-за мармеладных мишек с марихуаной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немец Патрик Шёбель, задержанный в аэропорту с мармеладными мишками с марихуаной, останется под арестом до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд постановил, что 38-летний иностранец обвиняется в тяжком преступлении и может скрыться, так как не имеет ни места жительства в РФ, ни устойчивых социальных связей.

Мужчине вменяют контрабанду наркотических веществ, ему грозит свыше трех лет тюрьмы. При этом суд не считает, что он будет продолжать преступную деятельность.

Следствие указало, что Шёбель является лицом, употребляющим наркотические средства, регистрации в РФ не имеет, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может скрыться от следствия, так как живет и работает в Германии, чем может воспрепятствовать производству по делу, — указала пресс-служба.

Сам Шёбель объяснял, что купил мармелад в Германии и ел в полете, чтобы быстрее уснуть. Экспертиза показала наличие в их составе тетрагидроканнабинола — запрещенного в России наркотического вещества. Генеральное консульство Германии получило уведомление о задержании гражданина ФРГ.

Употребление наркотиков вредит здоровью.