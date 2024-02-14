Генеральное консульство Германии получило уведомление о задержании гражданина ФРГ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого МИД. Берлин оказывает соотечественнику всю необходимую помощь. Сотрудники дипведомства находятся на постоянной связи с адвокатами задержанного.
Я могу подтвердить, что нам известно об инциденте и что речь идет о человеке с немецким гражданством, — заявил дипломат.
Ранее сотрудники аэропорта Пулково обнаружили у гражданина ФРГ пакет с мармеладными мишками. В их составе оказался тетрагидроканнабинол — запрещенное в России наркотическое средство, содержащееся в каннабисе.
Задержанным оказался 38-летний мужчина, прилетевший в Санкт-Петербург из Гамбурга. Он рассказал полицейским, что прибыл в Россию к подруге по переписке. Объясняя происхождение мишек с каннабисом, он заявил, что купил их в Германии и ел в полете, чтобы быстрее уснуть.
Гражданину ФРГ грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.