РФ уведомила генконсульство ФРГ о задержании немца с мармеладными мишками Россия проинформировала Германию о задержании в Петербурге немца с каннабисом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральное консульство Германии получило уведомление о задержании гражданина ФРГ в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя немецкого МИД. Берлин оказывает соотечественнику всю необходимую помощь. Сотрудники дипведомства находятся на постоянной связи с адвокатами задержанного.

Я могу подтвердить, что нам известно об инциденте и что речь идет о человеке с немецким гражданством, — заявил дипломат.

Ранее сотрудники аэропорта Пулково обнаружили у гражданина ФРГ пакет с мармеладными мишками. В их составе оказался тетрагидроканнабинол — запрещенное в России наркотическое средство, содержащееся в каннабисе.

Задержанным оказался 38-летний мужчина, прилетевший в Санкт-Петербург из Гамбурга. Он рассказал полицейским, что прибыл в Россию к подруге по переписке. Объясняя происхождение мишек с каннабисом, он заявил, что купил их в Германии и ел в полете, чтобы быстрее уснуть.

Гражданину ФРГ грозит до семи лет лишения свободы за контрабанду наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.