«Недоношенные дети и лямблиоз»: эпидемиолог об опасности воды из крана Эпидемиолог Айвазян: вода из крана грозит лямблиями и рождением больных детей

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Использование воды из крана чревато, в зависимости от района проживания и состояния труб, заражением лямблиями или рождением недоношенных детей, рассказал NEWS.ru эпидемиолог химкинской больницы Рафик Айвазян. Медик отметил, что вода из крана, если в ней повышено содержание железа, может стать причиной развития патологий сердца и печени.

Если в воде много железа, то выше угроза развития патологий сердца и печени. Если в воде есть гербицид атразин, то дети чаще рождаются недоношенными. Соли магния и кальция угрожают сердцу и сосудам, повышают риск развития мочекаменной болезни. Среди самых распространенных желудочно-кишечных инфекций, передающихся с водопроводной водой, — лямблиоз и криптоспоридиоз, — добавил Айвазян.

Собеседник подчеркнул, что при нарушении технологии очистки воды в водопроводе могут оказаться возбудители из рода сальмонелл, кишечная палочка, вирус гепатита А, адено- и энтеровирусные инфекции. Айвазян напомнил: чтобы вода с примесями нанесла вред здоровью, нужно, чтобы совпали два условия: долгое употребление и высокая концентрация опасных веществ.

Можно ли готовить на воде из крана? Если в вашем регионе в воде много примесей или хлора, у еды может ухудшаться или вовсе теряться вкус. Так что тут надо смотреть по ситуации. Также надо помнить, что кипячение не избавляет воду от химических примесей, — подытожил Айвазян.

Ранее хирург Александр Умнов посоветовал употреблять куриное мясо не чаще трех раз в неделю. По словам специалиста, это связано с риском развития мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний из-за избыточного поступления кальция.