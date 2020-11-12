Небензя: инцидент с Навальным могут обсудить в Совбезе ООН

https://static.news.ru/photo/41fc52ba-2480-11eb-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/navalny

Постпред РФ при ООН Василий Небензя допускает вынос Россией на обсуждение в Совете Безопасности ООН ситуации, сложившейся вокруг инцидента с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального.

Небензя считает, что этот вопрос будет нелицеприятным для других участников обсуждения. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о том, не пытаются ли другие страны вынести эту тему на уровень СБ, передаёт РИА Новости.

Они побаиваются выносить её, потому что понимают, что всё это может быть развернуто и в другую сторону. Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию», в том числе сирийскую, они эту тему (инцидент с Навальным — NEWS.ru) по касательной затрагивают, — сказал постпред.

Он уточнил также, что пока допускает такую инициативу РФ гипотетически, но, тем не менее, российская сторона готова к разговору и не пытается от него уйти.

Мы готовы, мы ничего не боимся, ничего не скрываем. Хотят вынести — пусть выносят. Мы, может, сами вынесем — это будет разговор для них не очень лицеприятный, — добавил Небензя.

По словам постпреда, на данный момент Россия взаимодействует с Организацией по запрещению химического оружия и проведение заседаний СБ ОНН было бы преждевременным.

Однако сейчас у нас идет взаимодействие с ОЗХО по этому поводу. Чем оно закончится, я не знаю, но, наверное, сейчас проводить какие-то заседания было бы преждевременным, — резюмировал дипломат.

Навальный в течение месяца находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом 22 августа 2020 года. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и на Западе, заявляя, что на политика было совершено покушение с использованием препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок». Однако российские медики настаивают, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Как писал NEWS.ru ранее, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить блогеру Алексею Навальному €8,5 тысячи из-за задержания на Болотной площади 6 мая 2012 года.