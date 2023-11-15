«Не утоляет голод»: диетолог объяснила, что не так с «быстрой лапшой» Диетолог Круглова: быстрая лапша не насыщает из-за усиливающих аппетит специй

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Лапша быстрого приготовления не утоляет голод из-за усиливающих аппетит специй, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Круглова. Она отметила, что такая еда не насыщает на длительный срок, так как является быстрыми углеводами. По ее словам, данный продукт практически не содержит витаминов и минералов.

Лапша изготовлена из муки высшего сорта — это рафинированные углеводы. Они не насыщают на длительное время, не содержат пищевых волокон, витаминов и минералов. Во-вторых, специи в составе могут и не наносить вред здоровью, но они стимулируют аппетит, и лапша может не полностью утолить голод, — добавила Круглова.

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