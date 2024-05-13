Не только рак: врач назвала смертельную опасность солнца Врач Асеева: ультрафиолетовые лучи солнца поражают внутренние органы

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Солнечные лучи могут влиять на процессы поражения внутренних органов у людей с системной красной волчанкой, поэтому чем лучше пациент защищается от ультрафиолетового излучения, тем меньше проявляются поражения внутренних органов, рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева. По ее словам, все поражения кожи при системной красной волчанке очень чувствительны к УФ-лучам.

На протяжении заболевания вовлечение кожи встречается примерно у 71% пациентов с системной красной волчанкой. При этом длительное пребывание как на солнце, так и на морозе может быть фактором риска развития хронической системной красной волчанки, это особенно актуально для работников сельского хозяйства, рыбаков, строителей и представителей других специальностей, которые требуют как раз длительного пребывания на открытом воздухе под палящим солнцем, — рассказала Асеева.

Всем пациентам, особенно с кожными проявлениями, врач не рекомендует посещать солярий и загорать. Как отметила Асеева, при поездках на море нужно купаться либо в шесть утра, либо вечером, избегая палящего солнца. В солнечный сезон важно пользоваться солнцезащитными кремами с SPF от 50%.

Солнце обостряет кожные проявления, поэтому волчанка локализуется в основном на участках тела, которые открыты для УФ-излучения. Поражение кожи при системной красной волчанке может быть как незначительным — в виде так называемой бабочки на лице, так и занимать более 18% поверхности всего тела. Люди, которые с рождения плохо переносят солнце, например чувствуют усталость, недомогание на солнце, наблюдают высыпания после загара, должны относиться к таким реакциям на окружающее воздействие с осторожностью, — добавила специалист.

Ранее Асеева рассказала, что системная красная волчанка (СКВ) является непредсказуемым в своем течении заболеванием. По ее словам, при СКВ встречается системное поражение органов и тканей, а также многообразие клинических проявлений. Врач отметила, что болезнь может начинаться с одного или двух симптомов, но для волчанки характерно полиорганное поражение, поэтому могут страдать кожа, слизистые, опорно-двигательный аппарат, легкие, почки, сердечно-сосудистая и нервная системы.