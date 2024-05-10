Названы первые признаки системной красной волчанки Врач Асеева: при системной красной волчанке поражаются органы и ткани

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Системная красная волчанка (СКВ) является непредсказуемым в своем течении заболеванием, рассказала NEWS.ru ведущий научный сотрудник лаборатории системной красной волчанки ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидат медицинских наук Елена Асеева. По ее словам, при СКВ встречается системное поражение органов и тканей, а также многообразие клинических проявлений. Врач отметила, что болезнь может начинаться с одного или двух симптомов, но для волчанки характерно полиорганное поражение, поэтому могут страдать кожа, слизистые, опорно-двигательный аппарат, легкие, почки, сердечно-сосудистая и нервная системы.

Клинические проявления существенно варьируются у разных больных и в разные периоды заболевания. Течение системной красной волчанки волнообразное, с чередованием ремиссий и обострений, при которых возможно вовлечение в патологический процесс новых органов и систем. Большой проблемой является неспецифичность симптомов в начале заболевания. Это общее недомогание, повышенная утомляемость, боли в суставах, лимфаденопатия (увеличение лимфатических узлов. — NEWS.ru), снижение веса, — рассказала Асеева.

По словам врача, наиболее серьезным проявлением системной красной волчанки считается поражение почек (волчаночный нефрит), сердца (кардит), легких (пневмония), кровеносной системы (тромбоцитопения), центральной нервной системы. В подростковом возрасте СКВ характеризуется острым и более тяжелым течением с лихорадкой, поражением почек и нервной системы. Заболевание же в пожилом возрасте ассоциируется с поражением сердечно-сосудистой системы, серозитом и синдромом Шегрена.

Вовлечение жизненно важных органов требует проведения агрессивной терапии, в том числе высокими дозами глюкокортикоидов (гормонов. — NEWS.ru), цитостатическими препаратами, раннего назначения генно-инженерной биологической терапии. Прогноз может быть достаточно благоприятным при вовремя установленном диагнозе и назначенной терапии. Однако поздняя диагностика заболевания опасна быстрым нарастанием повреждений внутренних органов и преждевременной смертью, — добавила Асеева.

Она также отметила, что длительная терапия глюкокортикостероидами и иммуносупрессивными препаратами ассоциируется с развитием атеросклеротического поражения сосудов, инфекционными осложнениями, остеопоротическими переломами костей и увеличением риска злокачественных новообразований. Кроме того, такое лечение не тормозит накопление органных повреждений, что может привести к инвалидности и уменьшению продолжительности жизни пациентов. В последние годы в борьбе с системной красной волчанкой все шире применяются генно-инженерные препараты.

Ранее терапевт Ольга Чиркова заявила, что первыми симптомами сахарного диабета могут быть жажда, учащенное мочеиспускание, беспричинная слабость, быстрая утомляемость, а также усиленный аппетит и повышенная чувствительность кожи. Медик отметила, что насторожить должна и плохая заживляемость ран.