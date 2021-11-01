Не та мишень: оружейники дошли до Путина в попытке спасти отрасль

Движение «Право на оружие» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой изменить правила регулирования и разрешить гражданам применять короткоствольное оружие для самообороны. Активисты пожаловались главе государства на то, что ограничения убивают оружейный рынок, но не спасают от «колумбайнов». У этой позиции есть как сторонники, так и противники среди экспертов и представителей власти. Однако движение уже подготовило поправки в законодательство и намерено начать их общественное обсуждение.

«Право на оружие» — крупнейшая в России организация по защите прав владельцев гражданского оружия. Авторы письма главе государства раскритиковали ужесточение в РФ регулирования оборота гражданского оружия. По их мнению, из-за этого отрасль стала «умирающей», а люди — беззащитными. Владимира Путина просят внести поправки в законодательство, в том числе в Конституцию, закрепляющие право россиян на покупку короткоствольного оружия и боеприпасов для самообороны. Текст письма есть в распоряжении NEWS.ru. Также документ направили депутатам Госдумы с предложением провести общественное обсуждение проблемы.

Ещё в 2012 году оружейники планировали провести через парламент поправки, которые легализовали бы принцип «Мой дом — моя крепость». Автором инициативы тогда выступал занимавший должность вице-спикера Совфеда Александр Торшин. Основательница «Права на оружие» Мария Бутина, которая недавно стала депутатом Госдумы от «Единой России», выступила соавтором доклада, где обосновывалось, что снятие запрета на применение боевого оружия для самообороны сокращает уровень преступности.

Нужно законодательно закрепить такую практику, что если на вашу территорию врывается грабитель и вы его подстрелили, хозяин автоматически должен быть признан потерпевшим, — объясняла она «Известиям».

Торшин тогда так и не внёс свой законопроект, однако с аналогичной инициативой выступили Сергей Иванов и Владимир Семёнов. В итоге поправки отклонила Госдума в первом чтении. С тех пор предложений о разрешении на приобретение короткоствольного оружия в парламент не вносилось, депутаты последовательно ужесточали правила оборота огнестрела в целом.

Наше оружие копируют американцы

Арам Нерсесян/ РИА Новости

Одним из поводов обращения к Путину стало и положение производителей оружия. Санкции Запада ударили по российским предприятиям. Причём, как аргументируется в обращении, пока российское оружие копируют в других странах, отечественным производителям не хватает возможностей по сбыту и они вынуждены надеяться лишь на госзаказ.

Введение зарубежных санкций для российских производителей оружия нанесло сокрушительный удар по отечественным оружейникам. Санкции не позволяют экспортировать товары, в частности в США, что приводит к почти полному копированию российской продукции и захвату рынков подобного рода «копиями». Всё, что остаётся отечественным производителям, — это надежда на госконтракты. Необходим комплекс законодательных актов, который бы ослабил регулирование на рынке производства и обращения оружия, уже сейчас все эти избыточные меры сократили численность владельцев оружия с 6 млн до 3,7 млн, — говорится в письме.

Председатель правления «Права на оружие» Вячеслав Ванеев в разговоре с NEWS.ru рассказал, что значительная доля российского оружейного рынка раньше была ориентирована на экспорт — в Соединённые Штаты. Сейчас это направление оказалось закрыто из-за санкций, а внутренний рынок «сдулся» из-за ужесточения правил.

Эта вся неуместная истерия, кроме того что не даёт никаких положительных результатов, уже убила на корню производство гражданского оружия и боеприпасов. У наших патронников закрыли из-за санкций американский рынок, наше оружие копируют американцы. У нас рынки сдулись, зарубежные рынки тоже. Производители оружия язык засунули в одно место, чтобы их не отлучили от военных контрактов, — подчеркнул он.

Исполнительный директор МСОО «Ворошиловский стрелок» Муслим Шейхов также считает, что новые законодательные ограничения «ломают наш и так потрёпанный оружейный рынок», но ничего не делают для безопасности.

Те меры, которые начиная с 2018 года после преступления в керченском колледже были приняты на законодательном уровне, безопасность наших граждан никоим образом не увеличили, а на оружейном рынке сказались крайне негативно, — сказал он NEWS.ru.

Либо убежать, либо умереть

Сергей Булкин/NEWS.ru

3 сентября 2016 года в цыганском посёлке Екатеринбурга произошла перестрелка: бывший спецназовец Олег Шишов и его лучший друг Александр Дутов противостояли двум десяткам вооружённых людей, которые приехали к его дому «выяснить отношения». В результате ранения получили 13 человек, погибли двое нападавших.

Ко мне домой на шести машинах приехали люди с угрозами лишить жизни. Всех, говорят, порежем, всех убьём. Кричали прямо: «Будем резать, насиловать, убивать». Ещё гранату кинуть обещали, — рассказывал Шишов о начале конфликта.

После перестрелки он несколько дней скрывался у друзей, а потом сам пришёл в полицию с оружием. На него завели дело об убийстве, но в итоге следствие пришло к выводу , что он не превысил допустимых пределов обороны. После этого правозащитники учредили День самооборонщика: его отмечают каждый год 5 сентября — в тот день, когда Шишова отпустили силовики с формулировкой о применении мер самообороны.

Вячеслав Ванеев отмечает, что несмотря на общее ужесточение правил оборота оружия, суды всё чаще оправдывают людей за самооборону. Однако он считает, что гражданам нужно упрощать доступ к оружию. А пока им фактически могут пользоваться лишь «избранные».

Сейчас оружие будет признаком того, что ты относишься к определённому сословию или к аппаратно-чиновничьей касте, — сказал он.

В письме движения «Права на оружие» Владимиру Путину также говорится, что разрешение на ношение оружия положительно сказывается на статистке правонарушений: «Преступники опасаются нападать, ведь у жертвы тоже может быть оружие».

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, состоящий во фракции СРЗП, также заявил о необходимости легализовать гражданскую вооружённую самооборону. Однако он уверен, что вопрос доступа к оружию — не основная проблема. По его словам, важнее обучение граждан навыкам самообороны и приведение правоприменительной практики в этой сфере к действующим законам.

Закон у нас вполне разумный, но действующая правоприменительная практика такова, что фактически агрессор имеет преимущество перед потенциальной жертвой, — сказал политик NEWS.ru.

При этом, как заверил Вассерман, «дело не в интересах оружейников», потому что они — меньшинство, а он подходит к проблеме с точки зрения интересов большинства. К тому же на рынке гражданского оружия у России никогда не было заметных позиций, заметил депутат.

Исполнительный директор МСОО «Ворошиловский стрелок» Муслим Шейхов также высказал мнение, что без оружия жертвы нападения всегда остаются беззащитными. Он вспомнил о недавнем нападении мужчины с ножом на пассажиров токийского метро. По его словам, у людей не было никакой возможности защитить себя, поэтому всё, что они могли сделать, — «либо бежать, либо умереть».

Преступник всегда найдёт возможность совершить преступление. Если это не пистолет — это нож, если это не нож — это молоток <...>. Преступник потому и преступник, что он себя ставит сразу за рамки закона. <...> Всё, что мы можем противопоставить преступнику, — это вооружённого законопослушного гражданина, — сказал эксперт.

Сейчас единицы, будут тысячи

NEWs.ru

После стрельбы в здании Пермского госуниверситета, где погибли шесть человек, пострадали более 40, многие политики и общественные деятели заговорили о проблемах оборота оружия. Трагедия стала катализатором предложений не только об ужесточении общих правил проверки желающих получить разрешение на огнестрел. В результате покупать оружие запретили гражданам, не достигшим 21 года. Однако сам пермский стрелок в письме, которое он написал перед нападением, выражал уверенность, что никакие запреты не остановят теракты.

Вас не спасёт запрет оружия, вас будут убивать машинами, бомбами, ножами, всем, что попадётся под руку. Такие отбросы, как я, будут уничтожать всё вокруг вас, — писал он.

Вячеслав Ванеев уверен, что, наоборот, нужно разрешить приносить личное оружие на территорию школ и медучреждений, так как его можно использовать для самозащиты. Он заметил, что сегодняшняя ситуация парадоксальна: даже охрана не имеет права там находиться с оружием. По его словам, предотвращать «колумбайны» нужно не запрещая оружие, а «триадой» — работой педагогов, участковых и психиатров.

Однако у сторонников «раздачи» оружия всем гражданам, конечно, множество противников. Их мнение выразил в разговоре с NEWS.ru экс-член Совета Федерации Франц Клинцевич. Он заявил, что подход «психологи определят, достоин или нет» — глупость, потому что при прохождении проверок перед покупкой огнестрела люди ведут себя адекватно, а навязчивые мысли приходят уже после и неожиданно.