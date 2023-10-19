«Не стесняемся»: в Попках отреагировали на идею запретить название деревни Глава деревни Попки заявил, что ее жители не жалуются на название

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Никто из жителей деревни Попки в Псковской области не жаловался на название населенного пункта, рассказал NEWS.ru глава Попковского сельского поселения Алексей Ивахнов. Так он прокомментировал инициативу фракции «Новые люди» запретить использовать оскорбительные названия населенных пунктов. По его словам, все жители живут в хуторе всю жизнь и ничего страшного в его названии не видят.

Жители вполне нормально относятся к такому названию, никаких жалоб или недовольств от них я не слышал, мы не стесняемся. Относятся жители вполне нормально, иногда об этом шутят, но никто не говорил, что это название им не нравится. Конечно, мы можем провести референдум, если потребуется, но в целом все живут в хуторе всю жизнь и ничего страшного в названии «Попки» никто не видит, — рассказал Ивахнов.

Ранее инициативу о переименовании оскорбительных топонимов на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Изменения предлагается внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов», дополнив ее положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов.

Первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов заявил, что причудливые названия населенных пунктов подчеркивают многообразие культуры, обычаев и традиций России. По его словам, нужно понять, почему населенный пункт назвали именно так и почему это наименование не меняли десятилетиями или даже столетиями, вместо того чтобы усмехаться.