В Госдуме не поддержали идею запрета оскорбительных топонимов Депутат Бессарабов не поддержал запрет на оскорбительные названия сел и деревень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причудливые названия населенных пунктов подчеркивают многообразие культуры, обычаев и традиций России, заявил NEWS.ru первый заместитель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов. Таким образом он прокомментировал законопроект о запрете на использование в названиях населенных пунктов оскорбительных и унижающих достоинство слов.

Страна у нас большая и при путешествии на автомобиле действительно порой встречаются весьма причудливые наименования населенных пунктов. И порой они вызывают улыбку или непонимание. Но это как раз подчеркивает многообразие нашей культуры, обычаев и традиций, — заявил Бессарабов.

Он добавил, что прежде чем «усмехаться» и делать умозаключения, что «это наименование какое-то не такое», сначала стоит узнать его историю. По словам депутата, нужно понять, почему населенный пункт назвали именно так и почему это наименование не меняли десятилетиями или даже столетиями.

И тогда первое мнение может оказаться вполне ошибочным. И на самом деле в названии заложен совсем не тот смысл, который мы закладываем сейчас. Не надо ничего перечеркивать, сразу менять, а наоборот, стоит лучше изучать нашу историю. И тогда, возможно, все встанет на свои места, — резюмировал он.

Инициативу о переименовании оскорбительных топонимов на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и Антон Ткачев. Изменения предлагается внести в ст. 11 закона «О наименованиях географических объектов», дополнив ее положением, согласно которому запрещается употреблять оскорбительные и уничижительные слова в названиях населенных пунктов.