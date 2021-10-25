Не щадит никого: под ковидные госпитали забирают здания академий и детдомов

Пандемия коронавирусной инфекции породила сразу ряд громких скандалов: в регионах дополнительные ковидные госпитали размещают в зданиях непрофильных учреждений — в детских домах, образовательных объектах и даже хосписах. Нравственная дилемма раскалывает общество: с одной стороны — как можно выступать против помощи заболевшим, с другой — почему власти упустили время и не возвели временные больницы, когда коронавирус был менее агрессивным? NEWS.ru попробовал разобраться в этой коллизии: ведь помимо правых и виноватых, в каждой такой истории есть свои крайние.

«Раздувают истерику»

Одной из самых громких оказалась история, произошедшая в Якутии. Там ректор Малой академии наук (МАН) Василий Павлов публично заявил, что лишился своего поста, потому что не хотел отдавать здание под временный ковидный госпиталь. Павлов рассказал, что скандал разразился из-за здания общежития МАН в селе Чапаево. Общежитие собираются передать Хангаласской районной больнице. Это, по его словам, фактически означает закрытие академии, потому как речь идёт не о временной мере, а о полной передаче здания под контроль республиканского Минздрава.

Глава регионального Минобрнауки Михаил Сивцев, в свою очередь, указывал: власти рассмотрели все возможные варианты и ничего, кроме интерната, так и не нашли. Павлов признался, что для него это «персональная трагедия», сообщив, что приказ о расторжении трудового договора вручил ему лично республиканский министр.

Василий Павлов incidentyakutia/instagram.com

Позднее, впрочем, в ситуацию поспешил вмешаться лично глава республики Айсен Николаев, который поручил восстановить ректора в должности. После этого Василий Павлов рассказал местным СМИ, что ковидный стационар на базе общежития учебного заведения будет работать до улучшения эпидситуации.

Айсен Сергеевич Николаев лично заверил, что в ближайшее время при улучшении ситуации, инфекционное отделение [на базе интерната] будет закрыто, — заявил Павлов.

К сожалению, такая ситуация является уже типичной, посетовал в разговоре с NEWS.ru президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский. По его мнению, в регионах власти «раздувают истерику», и на этом фоне «можно каждое здание в городе перепрофилировать под ковид».

Такие скандалы, когда какие-то здания, не относящиеся к объектам здравоохранения, переоборудуют в ковидные госпитали, теперь постоянно повторяются. Конечно же, это связано с неграмотной политикой властей, отсутствием нормальных протоколов лечения заболевания, — указал Саверский.

По его мнению, львиная доля больных вполне может лечиться амбулаторно, в домашних условиях, как это происходит в Европе. Саверский сообщил, что лично выступал с предложением устанавливать специальные чипы на руку заболевшим — устройства будут отслеживать состояние человека по 12 параметрам, в том числе артериальное давление, частоту сердечных сокращений, сатурацию, и полученные данные передавать лечащему врачу. Госпитализация, говорит Саверский, будет показана только тем, чьё состояние заметно ухудшилось.

pexels.com

Сейчас же всё идёт к тому, что все дома культуры, библиотеки, торговые центры можно переделать под госпитали. Это настоящее безумие, —резюмировал собеседник издания.

Плоды оптимизации

Не менее грустная, чем в Якутии, история произошла в Кургане. Там буквально на днях закрыли единственный специализированный дом ребёнка. Как стало известно, всех детей распределили по областным детдомам. Здание в оперативном режиме перепрофилировали под ковидный госпиталь. Персонал учреждения заявляет, что были нарушены права как детей, так и сотрудников.

В Курганском доме ребёнка проживали дети в возрасте до четырёх лет, в том числе с органическими поражениями центральной нервной системы и нарушениями психики. По сообщению местных СМИ, несколько дней назад в учреждение приезжала делегация чиновников и сотрудники пожаловались на то, что им вполне прозрачно намекнули — они больше не нужны. Говорят, что некоторым предложили остаться и «поработать за копейки», другим фактически указали на выход.

Таким образом, пандемия продолжает наносить удар за ударом. В Екатеринбурге один из корпусов Свердловского областного медицинского колледжа также планируют отдать под больницу, специализирующуюся на COVID-19. В корпусе № 2 на Сиреневом бульваре, как ожидается, установят койки, чтобы лечить больных коронавирусной инфекцией. Ранее в столице Среднего Урала также переоборудовали под ковидарий хоспис, что вызвало волну негодования части общественности.

В Госдуме решения о перепрофилировании различных учреждений под коронавирусные госпитали называют «вынужденными». За время пандемии временные госпитали удалось построить всего в паре десятков регионов, рассказал NEWS.ru зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, сегодняшние непопулярные решения связаны во многом с тем, что отечественное здравоохранение активно оптимизировали.

Резервный госпиталь для больных COVID-19 в Ледовом дворце «Крылатское» Денис Гришкин/АГН

Никто просто так, в здравом уме на подобные шаги, конечно, не пойдёт. Всё это, конечно, делается не от хорошей жизни. Просто других вариантов нет.<...> Это вопрос денег и инфраструктуры. Вот у мэра Москвы есть возможность для того, чтобы разворачивать дорогостоящие, подключённые к кислороду койки в торговых центрах. Но ни у Кургана, ни у большинства других российских регионов таких возможностей, конечно же, нет, — пояснил парламентарий.

Готовятся к прошлой войне

Очевидно и другое: минувшим летом как рядовые россияне, так и власти большинства регионов заметно расслабились, решив, что основной этап эпидемии пройден и худшее позади. Источники NEWS.ru сразу в двух региональных администрациях признались, что никто не планировал вкладывать крупные средства в строительство временных госпиталей, когда заболеваемость шла на спад.

Согласитесь, это выглядело бы по меньшей мере странным — вбухивать огромные деньги в госпитали, ведь на этот момент имеющиеся мощности в основном справлялись с потоком пациентов, — указал в разговоре один из собеседников.

Между тем на совещании с Владимиром Путиным ещё в мае 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова призывала продолжить строительство новых больниц. На том же совещании отмечалось: медицинские центры могут быть развернуты в любом регионе за несколько недель. Во всяком случае, таким опытом располагают российские военные. При этом президент просил Минобороны поделиться с регионами такими технологиями. Правительству было поручено проанализировать и упростить необходимые для строительства коронавирусных стационаров требования и процедуры. Путин указывал, что «рано или поздно эпидемию мы поборем, она закончится, но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах».

Временный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19 в военно-патриотическом парке «Патриот» в Одинцовском городском округе Денис Гришкин/АГН

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с NEWS.ru заметил, что власти на местах «всегда готовятся к прошлой войне». По его словам, многие «забили на этот вопрос» только из-за дефицита соответствующих ресурсов.

Чрезвычайная ситуация — всегда вопрос выбора потерь, тут нет хороших решений. Да, сегодня приходится забирать какие-то здания и переоборудовать их, что рождает многочисленные точки напряжения. С другой стороны — а что делать? Если люди начнут умирать на улицах, это ещё хуже, — заявил эксперт.

Он подтвердил, что строить современные госпитали сегодня способна, пожалуй, только Москва, а вот «в том же Кургане в последний раз строили при Брежневе».

Впрочем, социологи утверждают: в нынешней ситуации возмущение владельцев попавших под «временную экспроприацию» площадок не встретит сочувствия общества. По мнению основателя Центра социального проектирования «Платформа» Алексея Фирсова, в сознании большинства власть наделена правом в чрезвычайных условиях перешагивать через частные интересы. По его словам, упрёк «почему не подготовились раньше?» тоже вряд ли будет услышан, потому что решение принимается здесь и сейчас, а не в гипотетическом прошлом.

Поэтому самое правильное для операторов недвижимости — сыграть в эту игру, но попытаться получить какие-то преференции и компенсации в будущем. Принять образ графа Ростова из романа Толстого, который вывозил при подходе Наполеона из Москвы свой скарб, но затем приказал сбрасывать его с повозок на землю, чтобы освободить место для раненых, — указал Фирсов.

Он уверен: материально эти владельцы всё равно проиграют, но пусть выиграют хотя бы репутационно. Это лучше, чем дискредитировать свой образ.

Ожидать появления в регионах достаточного количества современных госпиталей для лечения ковидных больных вряд ли стоит. Как удалось выяснить NEWS.ru, в среднем реанимационная койка стоит три — пять миллионов рублей, а «обычная» койка с подводкой кислорода и необходимым оснащением обходится 300–500 тысяч рублей. При этом для госбольниц её цена обычно вырастает на 30–40%. Потому и получается, что размещать заболевших в зданиях детдомов и библиотек менее накладно.