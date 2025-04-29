Не пробежки и не диеты: ученые назвали спасающий от смерти ритуал

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Хотите жить дольше и чувствовать себя лучше? Начните с простого — чаще выбирайте лестницу вместо лифта! Оказывается, даже такая небольшая физическая активность может спасти жизнь.

По данным масштабного исследования Университета Восточной Англии, регулярный подъем по лестнице снижает риск смерти от любых причин на 24%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на целых 39%! Участниками стали почти полмиллиона человек, и эффект оказался одинаково заметен как у здоровых людей, так и у тех, кто уже имел проблемы с сердцем. Инфаркты, инсульты и сердечная недостаточность встречались у «лестничников» гораздо реже.

Необязательно тренироваться в зале — просто идите пешком вверх. Это всего пара минут в день, но она работает на ваше здоровье каждый день!

Ранее также сообщалось о простых позах йоги, которые избавят от стресса. Если вы чувствуете усталость, попробуйте несколько простых упражнений, которые займут всего 10 минут времени.