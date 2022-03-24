«Не менее 70%»: могут ли санкции лишить российское МВД автопарка

В Екатеринбурге полиция с апреля приостанавливает ремонт вышедших из строя иномарок из своего автопарка. В местном управлении МВД объяснили это нестабильностью стоимости запчастей из-за санкций и отказа западных производителей поставлять свою продукцию в РФ. По экспертным оценкам, в крупных российских городах автопарк госструктур, в том числе и полицейского ведомства, на 70% состоит из автомобилей зарубежного производства. И если политическая конъюнктура в ближайшее время не изменится, то придётся в срочном порядке заниматься глобальным импортозамещением. Подробности — в публикации NEWS.ru.

«Продолжится в штатном режиме»

О нововведении на Урале 23 марта сообщил Telegram-канал «Омбудсмен полиции 2», обнародовавший документ, выглядящий как распоряжение начальника управления МВД по Екатеринбургу Игоря Озерова. В нём последний якобы сообщил подчинённым, что с апреля необходимо «приостановить эксплуатацию служебного автотранспорта импортного производства», имея в виду машины Volkswagen, Renault, Škoda и других зарубежных компаний.

В связи с введением экономических санкций в отношении РФ и невозможностью выполнения исполнителями государственных контрактов по ремонту служебных транспортных средств руководством ГУ МВД России по Свердловской области принято решение о приостановке ремонта и проведения технического обслуживания служебного автотранспорта, — говорится в документе.

Когда новость об этом разлетелась по местным и федеральным СМИ, ситуацию прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он заявил, что «панические настроения здесь неуместны, а всевозможные фейки полицейские пресекали и будут пресекать впредь, чтобы любители разных страшилок не вводили людей в заблуждение и не дестабилизировали обстановку». При этом подлинность самого документа он не опроверг.

Валерий Горелых Скриешот с видео/ГУ МВД России по Свердловской области/youtube.com

По словам Горелых, речь идёт о «краткосрочной приостановке работ исключительно по ремонту вышедших из строя машин, так как стоимость запчастей к ним на рынке пока нестабильна». Это, как отметил представитель регионального главка МВД, не говорит о том, что все автомобили зарубежного производства, находящиеся на балансе ведомства, «разом сломались».

Эксплуатация исправных иномарок, которым не требуется ремонт, продолжится в штатном режиме. Отмечу, что в Екатеринбургском гарнизоне парк иномарок составляет всего 23,5%, при этом автомобили преимущественно новые. Поэтому даже если бы их эксплуатация временно ограничилась, служебных транспортных средств отечественного производства достаточно, чтобы адекватно реагировать на сообщения и заявления граждан, оперативно выезжать на места происшествия, — отметил Валерий Горелых.

Ещё в 2014 году, на волне «посткрымских» санкций, Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост премьер-министра, ввёл запрет на госзакупки иномарок, произведённых за пределами России, который распространялся и на полицию. Это, однако, не мешало МВД приобретать модели зарубежных производителей, которые до последнего времени активно сотрудничали с РФ и открывали свои производства. Так, например, по состоянию на октябрь 2020 года в Москве полицейские чаще всего пользовались машинами Ford, Škoda, Toyota и Volkswagen. Но помимо них на столичных дорогах был замечен премиальный кроссовер BMW X7 с надписью «ДПС», стоимость которого колебалась от 7 до 10,5 млн рублей. Также полицейским из разных служб поставляли Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Fiat Ducato Combi, Fiat Doblo Panorama, Mercedes-Benz разных классов, Mitsubishi Pajero, Land Cruiser 200, Chevrolet и даже Hummer H2. В 2011 году в Москве видели суперэлитный Maserati GranTurismo MC Stradale с эмблемами автоинспекции.

В Петербурге широкую известность получили премиальные Porsche 911 Carrera и Audi R8, стоящие на службе у местной автоинспекции. До недавнего времени полицейские в Северной столице ездили и на Hyundai Solaris второго поколения, а в конце 2021 года 2497 южнокорейских седанов были закуплены для ГИБДД по всей стране в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». С 2019 года российских полицейских снабдили 3870 Škoda Octavia и несколькими сотнями отечественных внедорожников УАЗ «Патриот», которые наиболее популярны в регионах, где правоохранители ориентируются не на скоростные характеристики транспортных средств, а на их проходимость.

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Помимо этого, в автопарке МВД эксплуатируются отечественные автомобили марки UAZ Hunter (на них ездят патрули ППС), LADA Vesta (в основном для ДПС), а также автотехника российских производителей ГАЗ, «Урал», КамАЗ, ПАЗ, КАвЗ, ЛиАЗ, ГолАЗ и «Волжанин».

За последний месяц ведущие зарубежные автоконцерны на фоне происходящего на Украине начали останавливать работу в России. Так, например, Volkswagen Group Rus и Škoda закрыли производство в Нижнем Новгороде, французский автогигант Renault — завод в Москве. BMW остановил сборку на калининградском «Автоторе» и поставки автомобилей на российский рынок. В начале марта Hyundai приостанавливал работу завода в Петербурге с 1 по 5 марта из-за проблем с поставками, к тому же продукция этой марки (как и других иностранных компаний) росла в цене .

«Сильно вытеснили отечественных»

NEWS.ru попытался узнать, какую долю зарубежный автотранспорт составляет в автопарке МВД и какие меры собирается принимать ведомство для дальнейшего обновления и обслуживания своего подвижного состава в нынешних условиях. Однако в пресс-службе министерства не смогли предоставить редакции оперативный комментарий.

По оценкам эксперта по госзакупкам и гендиректора компании «Контрактные Системы», специализирующейся на помощи в сложных ситуациях, возникающих при исполнении государственных контрактов, Евгения Ландо, доля иномарок на службе российской полиции достаточно велика. Главными требованиями в закупке автомобилей всегда была цена и то, что продукция должна быть произведена на территории РФ, отметил эксперт. Во многом из-за такого требования крупнейшие производители мира и открывали здесь свои представительства.

По моим субъективным оценкам, автопарк иностранных автомобилей в государственных структурах, в том числе в МВД, на данный момент составляет не менее 70% от всего автопарка в городах-миллионниках. И не менее 40% в иных субъектах РФ. Хочу отдельно отметить, что на данный момент государственных закупок на приобретение иностранного автотранспорта мною замечено не было, но закупок на обслуживание иностранных автотранспортных средств — достаточно большое количество. Евгений Ландо эксперт по госзаказу, бизнесмен, общественный деятель эксперт по госзаказу, бизнесмен, общественный деятель

Он напомнил, что транспорт госструктур начал активно меняться с продукции отечественного автопрома автомобилей на автомобили иностранного производства в 2000-е годы. Связано это было в том числе с «более высокими показателями качества, надёжности и комфорта». Чиновники высшего уровня предпочитали Mersedes-Benz S-classe и Toyota Land Cruiser, те, кто рангом ниже, — автомобили D-класса, такие как «Волга», Ford Mondeo, Toyota Camry и другие. Обычным служащим были доступны автомобили отечественного производства, и очень редко разрешалось приобретать автомобили класса C, такие как Ford Focus.

Из сети Интернет

Со временем иностранные производители сильно вытеснили отечественных, так как открыли свои заводы на территории РФ. Так, компания Ford в 2002 году открыла свой завод в России, а уже начиная с 2005 года автопарк крупнейших государственных потребителей, таких как МВД, ФССП, СК, начал активно заменяться на автомобили этой марки, — отметил Ландо.

Он предполагает, что в ближайшее время, если ничего не изменится, все госструктуры ждёт «глобальное обновление автопарка на автотранспорт российского производства и транспорт, произведённый в дружественных странах». К примеру, китайский производитель Haval уже построил завод в Тульской области, а на территории Республики Беларусь функционирует завод другой компании из КНР — Geely.

Как считает лидер межрегионального профсоюза работников полиции и Росгвардии Михаил Пашкин, из-за проблем с комплектующими и обслуживанием придётся пересаживаться с иномарок на отечественные «Лады» и УАЗы. Вопрос оперативности замены полицейских машин на продукцию отечественного автопрома, по его словам, зависит от главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Уже лет 10–15 говорилось, что нужно заниматься импортозамещением, но правительство, как говорится, «и в ус не дуло». Вот и дождались того, что проблемы не только у МВД возникли, но и в других сферах — в МЧС, здравоохранении, авиации. Если эта ситуация будет продолжаться, полиция рано или поздно перейдёт на отечественные машины или пешие патрули. Будет, вероятно, меньше затрат на покупку импортных запчастей, уменьшится комфорт, но на лошадях ездить не будут. Михаил Пашкин руководитель межрегионального профсоюза работников полиции и Росгвардии руководитель межрегионального профсоюза работников полиции и Росгвардии

Говоря о влиянии возможных проблем с транспортом на качество работы полиции и, как следствие, на оперативную и криминогенную обстановку в стране, Пашкин обратил внимание на другую ситуацию. Она связана с нехваткой сотрудников, а не автомобилей.

У нас в некоторых районах по 200-300-400 тысяч человек проживает — и на всё это количество людей в смену ездит всего лишь одна-две патрульные машины. Это вообще ничто. Поэтому даже если этих машин не будет, этого никто не заметит. Да и многие машины стоят на приколе в отделах, потому что людей не хватает, некому на них ездить, — отметил Михаил Пашкин.

По его мнению, эти вопросы связаны с «кадровым аппаратом и политикой руководства МВД в отношении сотрудников».