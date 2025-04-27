Не лосось и не скумбрия: названа рыба, которая продлевает жизнь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сайда — идеальная рыба для здоровья и фигуры! Принято считать, что красная рыба — чемпион по полезности, но эксперты утверждают: настоящим рекордсменом по содержанию витаминов и микроэлементов является скромная сайда.

Эта скромная обитательница северных морей – настоящий суперфуд для тех, кто заботится о здоровье и долголетии. Сайда, в отличие от жирных сортов рыбы, содержит рекордное количество белка и полезных микроэлементов при минимальной калорийности, что делает ее идеальным продуктом для продления активных лет жизни.

Исследования подтверждают: регулярное употребление сайды снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает работу мозга и укрепляет кости. Благодаря высокому содержанию омега-3 кислот, витаминов группы B и селена эта рыба помогает замедлить процессы старения на клеточном уровне.

Главное преимущество сайды — уникальное сочетание богатого витаминно-минерального состава с низкой калорийностью. Эта рыба должна стать основой рациона для тех, кто следит за фигурой, но не хочет жертвовать пользой для здоровья.

Ранее сообщалось о продукте, который делает нас умнее.