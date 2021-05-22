Назвавший Кадырова «шайтаном» тиктокер заявил о слежке

https://static.news.ru/photo/1e079774-bc5c-11eb-92df-96000091f725_660.jpg Фото: Социальные сети

Пермский тиктокер, который назвал главу Чечни Рамзана Кадырова «шайтаном», извинился перед ним, поскольку почувствовал угрозу для собственной жизни. О том, что за ним начали следить, он рассказал Telegram-каналу Baza.

Нежелательные товарищи узнали мой адрес, и я решил, что лучше сам извинюсь, чем потом в лесу, — пояснил молодой человек.

О каких-именно «нежелательных товарищах» идёт речь, он уточнять не стал.

Блогер несколько дней назад записал видео в поддержку 15-летнего дагестанца, назвавшего Кадырова «шайтаном» во время прямого эфира в Instagram. В ролике он заявил, что глава Чечни должен быть уволен с занимаемого поста из-за своего поведения в отношении граждан. Позднее он удалил провокационное видео и записал новое — с извинениями.

Ранее сообщалось, что пользователи Instagram устроили флешмоб в поддержку оскорбившего Кадырова подростка. Хештег #КадыровШайтан использовали уже свыше 600 раз. Он сочли, что угроза Кадырова «разобраться» с 15-летним выходцем из Дагестана чрезмерна.