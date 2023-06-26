Названы запрещенные в России имена Юрист Виноградов: детям нельзя давать имена, содержащие указание на ранг или титул

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Юрист Вадим Виноградов рассказал агентству ПРАЙМ, что в России недопустимы имена в виде бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы. Эксперт добавил, что также запрещено давать детям имена, где использованы цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы, а также не являющиеся буквами знаки кроме дефиса в любой комбинации. По его словам, за это отвечает Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ, который внес изменения в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 Федерального закона «Об актах гражданского состояния».

Если новоиспеченные родители придут в ЗАГС с вышеперечисленными именами, то сотрудник вправе отказать проводить процедуру регистрации, — сказал Виноградов.

Специалист также указал на правила формирования фамилии ребенка, где допускается использование фамилии отца, матери, или объединенный вариант в любой последовательности. Он при этом обратил внимание на то, что при двух и более детях фамилии у всех должны быть единого образца.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что в России настало время, когда необходимо отменить домашние задания для школьников. Он заявил, что подобная практика является общемировой и разгрузка детей и преподавателей только пойдет всем на пользу. Он также пояснил, что идею инициативы ему подал сын.