Названы законные способы решить «животный» и «урожайный» споры по даче Депутат Чаплин: если животные соседа по даче портят урожай, нужно идти в суд

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Если домашние животные соседа по даче вредят урожаю, например кролики, то нужно обращаться в суд, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что если яблоня или вишня раскидывают ветви на чужой участок, то, по закону, плоды принадлежат соседу, но забирать их с соседней дачи без ведома хозяина — нарушение правовых норм.

На даче можно держать животных для своих нужд, но соблюдая все санитарные правила и не причиняя неудобств соседям. Если, например, кролики соседа перебираются на ваш участок и вредят растениям, то следует обратиться в районный муниципалитет и просить их провести проверку. После этого вы можете подать жалобу в суд, — подчеркнул Чаплин.

По его словам, в случае спора по поводу принадлежности урожая лучше заключить договор о совместном сборе плодов. Парламентарий добавил: если проблему таким образом решить не удалось, то владелец плодовых деревьев имеет право обратиться в полицию.

Иногда деревья на вашем участке, например яблони или вишни, раскидывают свои ветви с плодами на соседский участок. Кто является владельцем урожая в данной ситуации? Согласно закону, плоды принадлежат соседу. Однако, независимо от этого, забирать плоды с чужого участка является прямым нарушением закона. Если ситуация с урожаем набирает обороты, вы можете заключить договор о совместном сборе урожая или обратиться в полицию, — подытожил Чаплин.

Ранее Чаплин рассказал, что, согласно действующему законодательству, при продаже жилой недвижимости налогом облагается только 70% ее кадастровой стоимости. При этом семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налогов. Данная мера распространяется и на семьи, в которых есть дети — студенты на очном обучении, не достигшие 24 лет.