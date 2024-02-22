Названы заболевания, симптомом которых является внезапный обморок Терапевт Иванова: обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии и эпилепсии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Обморок может быть симптомом анемии, гипогликемии, эпилепсии, а также нарушения кровообращения или понижения артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, рассказала NEWS.ru терапевт Иванова Ксения Сергеевна. Медик добавила, что внезапная потеря сознания иногда говорит об интоксикации и проблемах с сердцем и сосудами.

У внезапного обморока одна основная причина — нарушение кровоснабжения головного мозга. Но вот оно уже может быть вызвано много чем: заболеваниями сосудов и сердца, интоксикацией, понижением артериального давления на фоне метеочувствительности или приема лекарств, эпилепсией, анемией или гипогликемией, — отметила Иванова.

Она подчеркнула, что обморок также может говорить о потере крови, переживаемом стрессе или сильной боли, о длительном нахождении в душном помещении или на жаре. Иванова добавила, что сознание можно потерять при продолжительном стоянии без движения.

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