Названы три региона, которых в марте ожидает климатическая весна Вильфанд: Крым и Краснодарский край встретят в марте климатическую весну

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Наступления климатической весны в марте большинству россиян ждать не стоит из-за большой плотности снега, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в ближайшие дни ее встретят только жители Калининградской области, Краснодарского края и Крыма.

Поскольку снега много, и, самое главное, плотность снега большая <...>, поэтому сойдет он не скоро, по расчетам, не раньше первой декады апреля, — сказал Вильфанд.

Во всех остальных регионах выраженной весны в марте не будет, подчеркнул метеоролог. Температура, близкая к 17 градусам, наступит только после середины апреля.

Ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в Москве заканчиваются снегопады, Санкт-Петербург уже освобождается от снежного покрова, однако восточным российским регионам придется подождать, пока к ним придет весна. Атлантический циклон принес тепло в Зауралье вплоть до Ханты-Мансийска, однако далее на восток начинается холодный сибирский антициклон.

Недавно после обильных снегопадов в Москве был обновлен рекорд высоты сугробов — за ночь снежный покров вырос на 5 см, к утру 18 февраля он достиг отметки 67 см. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец напомнил, что предыдущий рекорд в 65 см для этого дня был установлен в 1966 году.